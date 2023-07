De la mano con Leo Messi, Antonela Roccuzzo se mostró con una microbikini bicolor tendencia del verano

La pareja se encuentra disfrutando unas vacaciones a pleno sol en el caribe, en las playas de Las Bahamas. A los dos se los pudo ver en estos días en distintas publicaciones en sus redes sociales luciendo los mejores looks que marcaron tendencia en la temporada de verano. Antonela Roccuzzo publicó dos fotos en donde se la pudo ver en una imagen de espaldas a la cámara y caminando de la mano del 10 de la selección , quien lució un short negro estampado, mientras que en otra se mostró saltando en la arena con el pelo al viento y anteojos de sol.

“Paraíso”, escribió la rosarina en el texto de la publicación junto a un emoji de una palmera. En la foto etiquetó a Leo Messi y a la marca de la bikini diseñada por su cuñada que usó para pasar el día en la playa. En pocos minutos el posteo reunió medio millón de "me gusta" y miles de comentarios elogiando su look y el destino que eligieron para descansar antes de arrancar con sus respectivos trabajos.

Demi Moore se mostró con una microbikini estampada que es la moda para el próximo verano

La actriz estadounidense Demi Moore publicó una serie de fotos vistiendo una microbikini estampada en el patio de su casa. La artista que llegó a la fama en la década del 90, suele subir a sus redes sociales las novedades de su día a día, y en esta ocasión se mostró tomando sol sobre el césped de su casa acompañada por su perro.

Para su traje de baño eligió un diseño con un corpiño con molde triangular y una bombacha con tiras ajustables en el costado de la cadera. El estampado además hizo juego con los almohadones que eligió para recostarse. A su look le sumó unos anteojos de sol y un collar que combinó con su outfit.

La actriz cuenta con más de cuatro millones de seguidores, los cuales están atentos a sus publicaciones y buena parte de estos le dejan miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando sus fotos, looks y paisajes. Con motivo de celebrar el 4 de julio, la modelo compartió esta publicación saludando a Estados Unidos por su Día de la Independencia.

“Feliz día de la independencia! No te olvides de tu SPF”, escribió Demi Moore en el texto de la publicación, en donde destacó el uso del protector solar para proteger la piel. En pocas horas llegó a los 50 mil "me gusta" y reafirmó su referencia en las redes sociales para marcar tendencia con su look.