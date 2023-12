Daniela Celis sorprendió en medio de su embarazo: "Llegó el día que no quería que llegue..."

Por eso, continuó: "No me puedo vestir, no me puedo poner zapatillas, no me puedo poner medias, no me puedo atar los cordones, no me puedo cortar las uñas de los pies. No puedo hacer nada y es normal, es parte del embarazo". De esta manera, sorprendió al dejar en claro que está incapacitada para hacer cosas del día a día.

Daniela Celis embarazada Así se encuentra Daniela Celis en la actualidad. Instagram

Para finalizar, confesó por qué decidió contarle la noticia a sus seguidores: "Les quería compartir que también no es todo así el mundo mágico e ideal. Y llegó el día. Te sentís como media inútil, como que necesitas ayuda todo el tiempo y tenés que molestar a la gente todo el tiempo". Así, señaló que Thiago Medina tiene que estar más presente que nunca en la previa al nacimiento de sus hijas.