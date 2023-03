Cuándo se estrena The Diplomat en Netflix, con Keri Russell como protagonista

En esta producción, Debora Cahn (The West Wing, Homeland) sirve como creadora y productora ejecutiva. Además, Russell y Janice Williams (Pieces of Her, The Magicians) también sirven como productoras ejecutivas.

Sinopsis de The Diplomat

En "The Diplomat", Russel interpreta a “una diplomática de carrera que consigue un trabajo de alto nivel para el que no es apta, con implicaciones sísmicas para su matrimonio y su futuro político”.

Kate Wyler es una embajadora novata que se encuentra por encima de su cabeza a pesar de ser una diplomática de carrera con experiencia más que suficiente para calificarla para el trabajo. Originalmente programada para dirigirse a una zona de crisis en Afganistán, se encuentra arrojada al fondo político en Londres.

Keri Russell

Cuándo se estrena The Diplomat en Netflix

"The Diplomat", una historia de drama e intriga política protagonizada por Keri Russell llegará al servicio de streaming de Netflix el próximo 20 de abril.

Reparto de The Diplomat

El reparto de "The Diplomat", además del protagonismo de Keri Russell cuenta con un elenco compuesto por: