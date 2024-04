Cuáles son todas las microbikinis que puso de moda Belu Lucius en el verano

Terminó el verano pero quedaron sus mejores looks en su perfil de Instagram.

Por ejemplo, en una de las historias que compartió a su cuenta de Instagram, se mostró en el baño tomando una foto al espejo, en donde se la pudo ver con un conjunto con corpiño gris rectangular y una bombacha cavada del mismo tono. Ambas piezas contaron también con bordes negros.

Belu Lucius microbikini Instagram

En otra de las fotos se la pudo ver relajada en la pileta con diversos modelos de microbikinis. En una de las imágenes posó con un traje de baño estampado floral muy colorido en donde predominó el amarillo. Su look incluyó una bombacha tipo hilo dental y el pelo mojado producto de haberse metido previamente al agua y algunas pulseras.

Belu Lucius microbikini Instagrm

En otra oportunidad, la influencer lució un conjunto de dos piezas a orillas de la pileta, con el pelo mojado y unos anteojos de sol con marcos marrones. El traje de baño se trató de un estampado blanco y negro con diseño abstracto. Las piezas incluyeron un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless con tiras de ajuste en el costado de la cadera.

Belu Lucius microbikini instagram

Para finalizar, eligió una microbikini tejida con partes en rosa y con lo que parece ser un estampado de cebra. Este particular diseño contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless de tiro alto. Sentada en una reposera, parece haber estado disfrutando de la tarde, relajada y en compañía de su familia.

Belu Lucius microbikini instagram

Cuál es la microbikini total pink que Sofía Zámolo aprovechó para lucir en su luna de miel

Desde México, Sofía Zámolo se encuentra viviendo su luna de miel y marcó tendencia con su microbikini rosa. La modelo realizó un viaje junto a su marido a las playas de Tulum. La pareja se alojó en un lujoso resort en la Península de Yucatán, en donde se fotografió posando con un traje de baño total pink de dos piezas dentro de una pileta. La influencer remarcó la importancia de este momento, el cual es el primero que viven desde que quedó embarazada.

En la foto se la pudo ver dentro de la pileta comiendo mientras vestía una microbikini rosa pastel de inspiración coquette. Este conjunto de dos piezas es una de las tendencias del 2024 e incluyó un corpiño con molde triangular simple y una bombacha estilo taparrabos, de moldería colaless. Además, la pieza inferior contó con tiras ajustables en los costados de la cadera para atarla en forma de moño.

Sofía Zámolo microbikini rosa Instagram

“Un poquito de nuestra segunda luna de miel en este paraíso. Hotel para adultos y nuestro primer viaje solos desde que me quedé embarazada de Cali. Lo que nos malcrían no se puede explicar. No nos faltó nada por hacer: comimos la comida más rica, probamos los tragos de los bares en las piletas, hicimos noche de karaoke, fiesta de espuma, noche de película, cena a la luz de las velas… continuará”, escribió en la publicación que subió a su cuenta de Instagram.

Sofía Zámolo compartió con sus seguidores, que ya superan el millón en esta red social, cómo fueron sus días en el Caribe. El posteo sumó miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus fans, quienes elogiaron su look y la felicitaron por su casamiento y el viaje. Otra vez, la influencer marcó tendencia y reafirmó su lugar como ícono fashionista de nuestro país.