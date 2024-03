Cuáles son los mejores looks deportivos de Antonela Roccuzzo que marcan la tendencia para entrenar

A lo largo de la temporada marcó tendencia con todos sus looks deportivos.

Repasamos los mejores looks deportivos que usó Antonela Roccuzzo a lo largo de la temporada . La rosarina, que cuenta con más de 39,2 millones de seguidores en su perfil de Instagram, se convirtió en una referente de la moda deportiva y por lo tanto, en una embajadora de varias firmas. Entre estas se encuentra, por ejemplo, la marca "Alo Yoga", que también viste a Georgina Rodríguez o Hailey Bieber.

En una de sus fotos, mientras aún se encontraba en Francia, se la pudo ver vistiendo un conjunto perfecto para una escapada urbana casual. El top de manga larga color azul pastel le aporta elegancia y simplicidad, mientras que el corte a la cintura agrega un toque de modernidad. El pantalón presenta una cintura paperbag que acentúa su figura, ensanchándose hacia abajo, equilibrando la proporción del atuendo. Complementó su look con aros dorados sencillos , añadiendo un toque de glamour.

En otra imagen, la empresaria optó por la comodidad sin sacrificar estilo. Exhibió un jersey gris oversize que se caracteriza por su corte relajado y su tejido suave. Lo combinó con leggings azul oscuro que realzaron la figura y una gorra deportiva que le da un aire distendido. El gris del jersey contrasta armoniosamente con el azul profundo de las parte inferior.

La tercera imagen muestra a la influencer con un conjunto deportivo-chic. Los cortes del conjunto son audaces y modernos, con una camisa de corte holgado y shorts de talle alto. Accesorios mínimos y zapatillas blancas completan un look ideal para una salida casual o actividad deportiva ligera.

Yendo a sus looks que forman parte del Barbiecore, Antonela Roccuzzo sorprendió con un vibrante conjunto rosa, con una corpiño estilo top y un short apretado. Además, vistió unas medias deportivas y unas zapatillas blancas, las cuales complementaron el conjunto casual y llamativo. En otra foto le sumó un buzo ancho del mismo tono.

Finalmente, la modelo se mostró con el mar de fondo vistiendo un buzo y leggins en tono malva. El buzo, de algodón suave, presenta un corte cropped, mientras que los leggings ajustados están adornados con rayas laterales negras. Este look expresa la comodidad y está diseñado para actividades tanto dentro como fuera del gimnasio, siendo también adecuado para un paseo relajado por la playa.

La famosa influencer y empresaria luce los diseños deportivos con mucha elegancia y no sorprende que sus posts se llenen de "me gustas". Las piezas que suele elegir se agotan de inmediato en las páginas de estas marcas deportivas, confirmando su referencia en el mundo de la moda.

Celeste Muriega sorprendió con una microbikini texturada que apuesta a ser la nueva moda

Celeste Muriega marcó tendencia con un look que incluyó una microbikini y una pieza única de cuero con un diseño texturizado. La modelo, atenta al rumbo de la moda volvió a llamar la atención al compartir su más reciente elección de traje de baño. Este destacó por su materialidad y diseño vanguardista.

En una de sus últimas publicaciones, posó con un conjunto total black fabricado en cuero y con una textura de círculos que se llevó todas las miradas. El traje de baño, que lució sentada en una piedra con el río corriendo por sus pies, contó con un corpiño triangular y una bombacha colaless, ambos delineados con finas tiras que permitieron un ajuste perfecto. Este outfit presentó una fusión entre el estilo clásico de las microbikinis y la innovación a través del uso del cuero y detalles metálicos.

La propuesta de Celeste Muriega se completó con un pareo semitransparente negro con motivos geométricos en off white, dando muestras de las características de su estilo. Su outfit también incluyó un peinado pulido y un maquillaje que realzó su presencia, creando un look a tono con las tendencias actuales.

La repercusión en sus redes sociales no se hizo esperar, recibiendo una avalancha de "me gusta" y comentarios positivos que elogiaron su look, el cual parece indicar la pauta en la moda veraniega.