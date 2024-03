Cómo es el look ideal para maratonear que reveló Antonela Roccuzzo y es furor entre los fans

Antonela Roccuzzo posó con una taza y con un look perfecto para descansar en casa . La esposa de Lionel Messi llamó la atención de sus seguidores en Instagram con un detalle curioso. En su última publicación, un elemento inesperado robó parte del protagonismo, demostrando que incluso los accesorios más simples pueden generar un gran impacto entre sus fans.

En la foto que compartió en su perfil, la rosarina posó con un vestuario elegante que reflejó su estilo habitual, aunque una taza de café azul se llevó todas las miradas. El estampado emblemático del logo de Hogwarts , el colegio de magia del universo de Harry Potter, fue el tema de conversación en los comentarios del posteo. Este detalle no solo confirmó su gusto por esta saga literaria y cinematográfica, sino que también conectó con los fans de esta historia, mostrando una faceta más personal y cercana a sus seguidores.

Además, se mostró sentada en el exterior de su casa con un outfit que marcó tendencia. Este conjunto presentó un buzo de punto grueso con un patrón de canalé en un tono marrón chocolate, proporcionando no sólo calidez sino también una textura al look. Su diseño holgado y el cuello en 'V' le dan una sensación relajada y versátil, ideal para ocasiones casuales.

antonela Roccuzzo look Instagram

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, y el post rápidamente se llenó de "me gusta" y comentarios positivos, celebrando tanto el estilo de la influencer como su gusto por Harry Potter. Este gesto fortaleció el vínculo con su comunidad virtual, quienes acompañaron el guiño hacia una de las sagas más queridas por personas de todas las edades.

Este pequeño detalle demuestra cómo la empresaria logra marcar tendencia no solo a través de su vestuario, sino también con los objetos que elige mostrar, en este caso, uniendo a la comunidad de seguidores de moda con los fans del mundo mágico creado por J.K. Rowling.

antonela Roccuzzo look Instagram

Mery del Cerro empezó a despedir el verano con una microbikini estampada que fue la moda en el calor

Mery del Cerro concluyó la temporada de verano luciendo una microbikini con un estampado que refiere a la selva. De esta manera, llamó la atención en Instagram mientras posaba sobre un yate. Este traje de baño, de tamaño reducido, se destacó por marcar tendencia entre sus seguidores.

En esta ocasión, la modelo optó por un traje de baño de dos piezas extremadamente chic, que incluye un diseño selvático. El top es de corte triangular sencillo, mientras que la parte inferior es de estilo colaless, con tiras ajustables en los laterales que se atan formando un lazo. Además, el look contó con arandelas metálicas plateadas.

Para complementar su look de playa, la modelo eligió un maquillaje llamativo, usando sombras en tonos oscuros, acompañadas de máscara de pestañas negra y lipgloss, realzando su estilo con estos accesorios.

Mery del cerro microbikini Instagram

Mery del Cerro, reconocida por su influencia en la moda compartió este look con sus más de tres millones de seguidores en Instagram. Sus fans no tardaron en mostrar su reacción por medio de "me gusta" y comentarios positivos. Como fanática de los estilos playeros, la modelo e influencer siempre encuentra la manera de destacarse con sus elecciones de microbikinis, demostrando una vez más su habilidad para marcar tendencias y capturar la atención de su público.