Cuál es la trama de Venom 2: Carnage liberado, la secuela del villano del Hombre Araña que tuvo su estreno en Netflix

Venom: Let There Be Carnage (titulada Venom: Habrá Matanza en España y Venom: Carnage liberado en Hispanoamérica) es una película estadounidense de superhéroes basada en el personaje de Venom, de Marvel Comics. La secuela de la primera producción cinematográfica de esta saga (2018) y la segunda película dentro del Universo Spider-Man de Sony (SSU), fue dirigida por Andy Serkis a partir de un guion de Kelly Marcel.