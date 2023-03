Cual es la serie que estrenó su nueva temporada y no se mueve del Top 3 de Netflix

Netflix es la plataforma de streaming que más contenido ofrece . La empresa de la N roja ofrece una amplia variedad de contenidos audiovisuales, incluyendo series, películas, documentales y programas de televisión adaptados para el formato on demand. La plataforma se ha destacado por su capacidad de ofrecer una gran cantidad de títulos de calidad, con una variedad de géneros para satisfacer a cualquier tipo de espectador.

Entre los títulos más destacados de Netflix se encuentran series como "Stranger Things", "The Crown", "Narcos" y "Breaking Bad", así como películas como "Roma", "El irlandés" . Sin duda, estas producciones marcaron un hito en la industria audiovisual y fueron aclamadas por todo el mundo.

Este verano, el título que se destacó por sobre el resto y estrenó su cuarta temporada es la serie You, con una historia atrapante como ya tenía a los fanáticos acostumbrados. Vamos a repasar que de trata esta atrapante historia que presetará nuevos desafíos para el protagonista tan particular que logra, siempre a base de mentiras, su objetivo.

Sinopsis de You, la serie de Netflix que estrenó su cuarta temporada

En la tercera temporada Joe fingió su muerte, dejó a su hijo en buenas manos y se subió a un avión rumbo a Europa. Una nueva vida, una nueva identidad le permite poder estar en París en busca de Marianne, pero su destino está en Londres.

En su nueva aventura europea, Joe no estará solo y tendrá una nueva identidad como el profesor Jonathan Moore y reflexionará sobre el amor no correspondido y anhelos. "Esta vez me centraré en el mundo académico y mis actividades extracurriculares serán estrictamente profesionales’’, afirmó el protagonista.

Reparto de You

Penn Badgley

Tati Gabrielle

Lukas Gage

Charlotte Ritchie

Tilly Keeper como

Amy-Leigh Hickman

Ed Speleers

Tráiler de You