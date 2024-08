Cuál es la película psicológica sobre un hombre que cree ser un lobo y está siendo tendencia en Netflix

En una clínica remota para pacientes con disforia de especie, un joven se enfrenta a un médico despiadado que hará lo que sea necesario para curarlo, reza la sinopsis de Lobo, un thriller que fusiona drama, romance y disforia de especie.

La sinopsis oficial de Lobo sigue la historia de Jacob (George MacKay), un joven que cree ser un lobo. Desde ese momento, la trama se focaliza en una clínica que cura a las personas que tienen esta dolencia llamada disforia de especies, que se está tornando más común entre la población. Su familia internará al protagonista en un centro psiquiátrico donde conocerá a otras personas que sufren la misma enfermedad que él.

