Cuál es la película de 2011 que alcanzó el Top 10 de Netflix y promete tenerte al borde del sillón

Se trata sobre un equipo SWAT que al quedar atrapado en un edificio durante una redada, intentará encontrar la salida mientras lucha contra las fuerzas de un narcotraficante.

La sinopsis de La redada indica: "En el corazón de los barrios más pobres de Yakarta (Indonesia), se encuentra un bloque de apartamentos que se ha convertido en una fortaleza inexpugnable. Este edificio es el refugio de un narcotraficante sin control y del mayor criminal del país, Tama Riyadi (Ray Sahetapy), y de un gran grupo de asesinos y mafiosos que se mantienen a su servicio".

"En una peligrosa operación, un equipo de policías de élite invade el edificio con el objetivo de eliminar a Tama Riyadi, sin saber que el famoso capo de la droga, había sido previamente informado de este asalto. Pero cuando intervienen en el nido de los criminales, la misión se convierte en una horrible pesadilla: sin electricidad y con todas las salidas bloqueadas, los policías se ven obligados a sobrevivir a un auténtico baño de sangre, para poder llegar al piso número 15, donde Tama Riyadi y todos sus protectores y fieles aguardan", detalla sobre la trama.

