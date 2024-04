Cuál es la microbikini que Luisana Lopilato lució en Playa del Carmen y promete volver a ponerse de moda

La actriz se encuentra disfrutando sus últimos días en México, luego de un viaje que la tuvo paseando por sus principales playas. Luego de haberse llevado la atención en su paso por la entrega de los Premios Platino 2024, se tomó un tiempo para posar a orillas del mar y mostrar su look. La artista lució un traje de baño enterizo en color negro con una terminación ultra cavada con vuelos y con un corte que dejó toda la espalda al descubierto .

Luisana Lopilato microbikini negra Instagram

Es la entrega de premios a la que asistió, la actriz se cruzó con artistas internacionales como David Bisbal, Michelle Brown, Manu Ríos, entre otros. Los looks que usó en esa ceremonia y otros momentos que vivió en México, los subió también a sus redes sociales, en donde en todas las publicaciones sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y elogios por los looks que optó para cada uno de estos eventos.

Nuevamente, Luisana Lopilato confirma su referencia en el mundo de la moda, marcando tendencia con cada outfit y resaltando su influencia entre sus seguidores.

Britney Spears volvió a bailar con una microbikini: esta vez apostó por un modelo total black

Britney Spears sorprendió a sus fans al subir a su cuenta de Instagram un video bailando “Despacito” de Daddy Yankee y Luis Fonsi con una microbikini negra. La cantante mostró sus mejores pasos en este clip que fue una de las tendencias de esta red social en los últimos días.

La artista continúa causando furor con sus looks. En esta ocasión, sorprendió a sus 42 millones de seguidores al mostrar los detalles de un traje de baño negro con un estampado animal print con colores amarillo y azul. El conjunto contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha cavada de tiro bajo.

Britney Spears microbikini Instagram

Además, le sumó unas mangas superpuestas que combinaron con el resto del outfit. Por último, le sumó unas botas negras y una gargantilla como accesorio.

Britney Spears microbikini instagram

“Sobre anoche” fue el título de su video. En poco tiempo sumó más de 300 mil reacciones y sus fans dejaron miles de comentarios elogiando su baile y su estilo, el cual sigue marcando tendencia, confirmando su referencia en el mundo de la música y de la moda.