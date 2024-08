Cuál es la microbikini multicolor que lució Cinthia Fernández y es la nueva moda para el verano

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

Para completar el look, la bailarina dejó su pelo suelto y lacio, mientras que en el maquillaje eligió un delineado negro intenso que resaltó sus ojos. Esta propuesta no tardó en causar sensación entre sus fans, quienes rápidamente llenaron la publicación de elogios y "Me Gusta".

Cinthia Fernández, como de costumbre, marcó tendencia y sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda en nuestro país. Nuevamente, demostró su habilidad para combinar estilos a tono con las novedades fashionistas,

Denisse de Gran Hermano aprovechó el calor para lucirse con una microbikini deportiva

Denisse González, ex participante de Gran Hermano, sorprendió en Instagram al compartir una foto en la que luce una microbikini de estilo deportivo. La influencer, que se ya se convirtió en una referente en la escena mediática argentina, se destaca por su estilo audaz y siempre está al tanto de las últimas tendencias de moda.

En esta ocasión, la ex participante del famoso reality, optó por un traje de baño minimalista, con un diseño ultra ajustado que combina un corpiño deportivo con un pronunciado escote y una bombacha colaless de corte profundo. Su look refleja su predilección por la moda veraniega, algo que dejó claro en la publicación donde expresó: “Lo que extrañaba el calor”.

Denisse gran hermano microbikini Instagram

El posteo no pasó desapercibido, rápidamente cosechó miles de likes y comentarios. Los seguidores de la influencer elogiaron su estilo, consolidando su imagen como una de las figuras más destacadas en redes sociales. Con cada aparición, Denisse González demuestra por qué es una de las favoritas del público y sigue en ascenso en su carrera mediática.