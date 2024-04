A puro challenge, Cinthia Fernández volvió a mostrar la moda de la microbikini total black

Cinthia Fernandez es una de las modelos que más veces elige el negro para sus looks.

Cinthia Fernandez microbikini total black instagram

“¿Qué dicen? ¿Vuelvo o no a la tele?”. escribió Cinthia Fernández en la publicación. Inmediatamente parte de sus 6 millones de seguidores reaccionaron dejando su "me gusta" y comentarios opinando sobre un posible retorno a la televisión. De esta manera, la influencer demuestra no sólo que es un ícono de la moda en nuestro país, sino que también mantiene un fuerte vínculo con sus fans, quienes tienen espacio para opinar sobre el futuro laboral de la modelo.

Aitana se sumó a la moda de las microbikini total black con vestido semitransparente

Aitana deslumbra en París con un look único: microbikini negra y vestido transparente. Con este outfit se hizo presente en un evento de YSL Beauté. La destacada artista española, que ejerce como embajadora de la prestigiosa marca, capturó todas las miradas durante su estancia en la capital francesa, donde no solo asistió a compromisos profesionales sino que también impuso tendencias con su estilo inconfundible.

La intérprete de "Vas a Quedarte" eligió para la ocasión un conjunto en negro muy audaz. Su elección incluyó un delicado traje de baño complementado por un vestido largo de punto semi-transparente que realzó su figura. Además, portó un escote en "V" a tono con su estilo.

aitana total black Instagram

Para completar su look, Aitana optó por una cazadora de cuero oversized, agregando un contraste "rockero" a la delicadeza del vestido. Además, su característico corte pixie mullet enfatizó su personalidad vanguardista.

aitana total black microbikini Instagram

Esta publicación en redes sociales rápidamente se llenó de elogios y comentarios positivos de sus seguidores, admirando su capacidad para destacar en cualquier escenario. Este outfit, firmado por Andreadamo y valorado en 566 euros, reafirma a la cantante no solo como un ícono musical, sino también como una influencer de moda, cuya elección de vestuario en París marcó tendencia en el mundo de la alta costura.