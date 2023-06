Cristo Fernández, de Ted Lasso a Transformers: "Jamás me imaginé que yo iba a ser uno de ellos"

El actor de 32 años ahora es la voz de Wheeljack, pero de una nueva versión del personaje. Sigue siendo un autobot, pero no será un robot con mal genio, sino un sabelotodo bastante simpático que se une a Optimus Prime y compañía en su viaje a Perú. "Me dicen que es el primer autobot latino que se conoce y significa mucho para mi que me dieran la oportunidad", confirmó Fernández en diálogo exclusivo con C5N y agregó: "Muy agradecido con Steven (Caple Jr.) el director, con Lorenzo (di Bonaventura, productor) y todo el equipo de producción y los creadores de esta nueva versión de Transformers".

Transformers: El despertar de las bestias | Nuevo Tráiler (SUBTITULADO) | En cines, junio 8 NIRSE o CAER. Mira ahora el nuevo tráiler de #Transformers: El despertar de las bestias y no te la pierdas en cines este 8 de junio. Paramount

La nueva película de la franquicia ha generado mucha expectativa no solo en los seguidores de la saga, sino en los fans de las series animadas, figuras de acción, su largometraje de 1986 y tantos otros productos de estos personajes. Es que luego del estreno Bumblebee (2018), con gran aceptación, esta sería una continuación directa no son en historia sino en la búsqueda de historias más chicas y la primera de cruzar a los autobots y los maximals. Desde que salió su primer material durante la pandemia hasta los últimos adelantos, la promesa fue diversión total y mejor acción que lo visto en las anteriores entregas. Menos, pero mejor.

Esta nueva historia tiene lugar siete años después de los eventos de Bumblebee y muestra que Optimus Prime y los Autobots que custodian la Tierra, se preparan para una amenaza sin precedentes, la llegada de Unicron. Este enviará a los Terrorcons, sus esbirros liderados por Scourge, para preparar el terreno y que la Tierra se convierte en su nuevo plato principal ya que este villano es devorador de mundos. Para detener a todo este rival, los Autobots necesitarán toda la ayuda posible y allí aparecerán los Maximals.

Wheeljack de Cristo Fernández llega a la pantalla grande Por millones de años nuestro mundo se ha transformado, pero algo más ha despertado… Transformers: El despertar de las bestias, exclusivamente en cines este 2023. Paramount Pictures

“Significa mucho para mi. Primero porque todos tenemos un niño interno y mi niño siempre jugó con los Transformers, entonces ahora que estamos haciendo esto jamás me imaginé que yo iba a ser uno de ellos", contó el interprete de Dani Rojas en Ted Lasso. "Cuando me dieron el papel yo decía “ay que me dejen conservar cosas mexicanas, cosas de donde soy yo, de Guadalajara", y pues si me dieron chance por eso cuando al Wheeljack se pega, le pegan, dice “ay ay ay”, y eso hace que me sienta más orgulloso de ser parte de esto", agregó.

La representación Latinoamericana

Transformers, como cualquier otra franquicia, tiene que ser un negocio para las grandes de Hollywood y efectuar cambios a lo largo de los años para mantenerse viva. En este caso, decidió apostar a varias modificaciones de lo que se venía haciendo en las películas de Michael Bay. El primer cambio de importancia fue contar historias más chicas, lejos de las eternas luchas y explosiones desmedidas desde Transformers del 2007 hasta Transformers: el último caballero. Y ese cambio se reflejó en Bumblebee (2018), para muchos, la mejor película de la saga con pequeñas, pero sólidas referencias a las series originales.

Optimus Primal es uno de los personajes más esperados Por millones de años nuestro mundo se ha transformado, pero algo más ha despertado… Transformers: El despertar de las bestias, exclusivamente en cines este 2023. Paramount pictures



El despertar de las bestias supuestamente apostaría a seguir ese reinicio. Y eso venía acompañado de más incorporaciones. Entre ellos, la llegada del primer transformer latino: "Creo que nosotros como latinos somos buena vibra, nos encanta estar sonrientes y por eso se viene mucha gente de nuestros países a disfrutar. Te digo, me estuve moviendo en el Reino Unido mucho con el frío y cuando vengo acá a México, calor, la buena comida, como allá en Argentina, en Colombia, entonces traemos esa esencia en Latinoamérica y la película trae eso consigo y va a haber más lugar para la representación", adelantó el actor que también tuvo una aparición en la última película live action de Spider-Man: Sin camino a casa. "Todavía hay más lugar para recorrer pero vamos poco a poco avanzando", cerró.



Su versión del personaje

Wheeljack, o por lo menos su versión inicial, fue de la Generación 1. Era el científico de los Transformers y creador de armas, además de innovación en el equipo. El personaje original muere en la película de 1986 junto a Optimus Prime. Pero a diferencia de esa versión, la nueva sí es un autobot inteligente pero está más ligado al conocimiento que a la creación de armas. Y lejos de su aspecto original, aquí tiene otro aspecto, color y carácter.

Transformers: el despertar de las bestias Por millones de años nuestro mundo se ha transformado, pero algo más ha despertado… Transformers: El despertar de las bestias, exclusivamente en cines este 2023. Paramount Pictures





"En esta versión, tiene un poquito de esa esencia que se las sabe todas y es como con el ego arriba, pero porque es muy inteligente y por eso los lentes, pero al final de cuentas, tiene mucho la esencia de quien yo soy. Cada trabajo en el que yo hago trato de dejar eso", adelantó Fernández sobre su versión y la construcción de su personaje. A la hora de conversar con el director de la película, Steven Caple Jr., contó lo siguiente: "Fue muy bonito trabajo donde pudimos conseguir ese balance entre lo que él buscaba y lo que yo quería también, que era conservar lo de la representación. Y digo, es un poco loco estar en un estudio y hacerle así, gritar, porque eso es lo padre también".

Con el protagónico de Anthony Ramos como Noah, Dominique Fishback que interpreta a Elena y el nuevo director de la franquicia, Caple Jr. (Creed 2), ahora los Maximals y Autobots enfrentarán a la nueva amenaza. Transformers: Rise of the Beasts se estrena el 8 de junio en Latinoamérica, mientras que el 9 junio hará lo propio en Estados Unidos.