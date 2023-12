Cristina Pérez confirmó su futuro en televisión: ¿deja el noticiero de Telefe?

En diálogo con el programa La Trama, Cristina Pérez fue consultada por el flamante rol de Luis Petri como ministro de defensa y comenzó por revelar: " Este proceso lo tengo hecho , porque la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron como precandidato a vicepresidente, y yo traté de tomarlo como una oportunidad ". Con estas palabras, dejó en claro su apoyo para el mendocino.

Siguiendo con este hilo, empezó a hablar de su futuro en Telefe: "Para mí va a ser intentar cosas que antes no me hubieran dejado intentar, porque el noticiero busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal de un programa para mí el año que viene". De esta manera, confirmó que tendrá un nuevo desafío durante 2024.

Luego, sorprendió a todos tras confesar que dejará el informativo de Telefe: "Voy a reperfilar. Yo lo vivo como una oportunidad. Sí, voy a dejar el rol que tengo hoy en el noticiero, estoy trabajando en un programa para mí, esto es nuevito. No te puedo decir de qué va a ser porque si no me matan, pero también es tiempo de renacer". Así, Cristina Pérez dejará a Rodolfo Barili tras 21 años como dupla de conductores.