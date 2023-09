Coti Romero se quebró por la muerte de Silvina Luna: "Ojalá sirva para concientizar"

A través de una transmisión en redes sociales, Coti Romero leyó uno de los comentarios de la audiencia y lanzó: "Fue fuerte. Ella me había dicho cosas como que me acepte como era y que no caiga en eso. La verdad es fuerte ver cómo está pasando esto y cómo el hijo de puta de Lotocki sigue libre". Así, se sumó a la extensa lista de famosos que apuntaron contra el médico por el fallecimiento de la modelo.