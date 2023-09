Virginia Gallardo explotó tras ser acusada de cómplice de Aníbal Lotocki: "Me indigna..."

En el programa Socios del espectáculo, Virginia Gallardo comenzó por decir: " No fue una mala decisión querer hacerse un tratamiento de cirugía estética , ese no es el error, el error fue caer en las manos de este tipo . No es un error, es algo natural, en buenas manos hasta a veces te cambia para bien ". De esta manera, comenzó por desmentir a quienes buscan darle responsabilidad a Silvina Luna por su desenlace.

"¿Sabes la cantidad de insultos que tuve el fin de semana diciendo que soy tan cómplice como todos porque no voy a la justicia? Ya expliqué cien veces el caso", continuó la panelista de eltrece. Con esto hizo mención a su caso, el cual hace algunos días reveló que es igual al de Mariano Caprarola.

Silvina Luna Mariano Caprarola Silvina Luna y Mariano Caprarola son las víctimas más recientes de Aníbal Lotocki. Redes sociales

Pero no terminó allí, sino que de forma muy indignada, Gallardo remarcó: "Tenemos un grupo de 100 personas de nuevas víctimas para juntar fuerzas, como si hiciera falta que tuviéramos que juntar, como si no fuera suficiente que ya hay cuatro personas muertas". Así, recordó a todas las personas que se operaron con Lotocki y terminaron falleciendo.

Para finalizar, explicó una parte de su caso: "Cuando yo fui a la justicia, fue la misma justicia la que me dijo 'nena, perdés el tiempo. ¿Cómo vas a demostrar que tenés dolores?', cuando solo tendría que bastar que tengo el producto en el cuerpo, dar dónde me operé y en qué condiciones que me operé. Eso tendría que ser suficiente, por eso me indigna".