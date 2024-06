Con una microbikini floreada, Ester Expósito se lució en el atardecer y marcó la moda del momento

Ester Expósito volvió a sorprender a sus seguidores en Instagram al posar con una microbikini de flores. De esta manera, la actriz continúa consolidándose como una referente de la moda. La también influencer se encuentra entre los principales titulares no sólo por sus looks, sino también por la noticia de su reciente ruptura con el actor Nicolás Furtado.

El diseño de su microbikini es un adelanto de lo que promete ser la gran tendencia del verano 2024. Con un estilo coquette en tonos rosas y una delicada estampa floral , el conjunto se destaca por sus finos tirantes y un pequeño moño que le agrega un toque de glamour. Este look incluyó un traje de baño con corpiño de molde triangular y bombacha colaless, un clásico de su vestuario.

Ester Expósito microbikini Instagram

Cada una de sus publicaciones genera miles de reacciones, y esta última no fue la excepción. Las fotos de su nuevo look veraniego rápidamente se convirtieron en un éxito, reafirmando su posición como ícono de moda y tendencia. Ester Expósito continúa demostrando por qué es una de las artistas más admiradas del momento, no solo por su talento actoral, sino también por su sentido de la moda y su estilo.

Ester Expósito microbikini Instagram

Desde el Caribe colombiano, Zaira Nara apostó por una microbikini lúrex que es ideal para el calor

Zaira Nara sigue de viaje por Colombia y en esta ocasión marcó tendencia vistiendo una microbikini de lúrex. Desde el Caribe colombiano, demostró una vez más su impecable sentido de la moda y sorprendió a sus seguidores con este look muy llamativo.

La modelo, quien se encuentra en el Caribe por motivos laborales, no dejó pasar la oportunidad para disfrutar y compartir su estilo veraniego. Desde la habitación de su hotel, se fotografió frente al espejo luciendo una microbikini de dos piezas confeccionada en lúrex azul navy. Este traje de baño de alto impacto contó con un corpiño triangular simple y una bombacha colaless con tiras ajustables a ambos lados.

Para complementar su look, eligió una gargantilla negra lisa, lo que le aportó glamour y estilo. Además, se mostró sin maquillaje y con el pelo recogido en un rodete alto y relajado, ideal para un día de playa.

Zaira Nara microbikini Instagram

“Una chequeadita antes de salir…”, escribió Zaira Nara en el pie de foto de su publicación en Instagram, recibiendo miles de “Me gusta” y cientos de comentarios de sus casi 8 millones y medio de seguidores. La modelo e influencer continúa siendo una referencia importante en el mundo de la moda imponiendo su estilo.