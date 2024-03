Ester Expósito mostró la microbikini que será furor en el verano europeo en 2024

Las microbikinis ganan espacio en los looks de las famosas.

Ester Expósito volvió a ser centro de atención, tanto por su look vistiendo una microbikini como por el anuncio de su último estreno en Netflix. La actriz posó con un outfit que incluyó un traje de baño en una de sus historias que publicó en instagram. Además, se encuentra en un gran momento profesional al ser parte de la serie "Bandidos", donde da vida a Lili, una audaz ladrona en busca de un tesoro sumergido en las aguas del Golfo de México durante la Guerra de la Independencia.

Ester expósito microbikini Instagram

Sus seguidores dejaron miles de “me gusta” y comentarios, elogiando su look y su papel en la nueva serie. Sin dudas su carrera sigue en ascenso, afirmándose como una referente en el mundo de la moda, como así también en la actuación, en donde está consiguiendo muy buenos papeles para interpretar.

Ester expósito microbikini Instagram

¿Nueva moda? Cómo es la microbikini lila metalizada que lució Ivana Nadal y fue furor en la playa

Ivana Nadal dio una muestra de su estilo único con una microbikini metalizada en tonos lilas desde Tulum, México. De esta manera, llamó la atención de sus 2,5 millones de seguidores en Instagram. La influencer eligió esta prenda para disfrutar de las paradisíacas playas caribeñas, dejando ver su afinidad por las tendencias de moda y su habilidad para combinarlas con el entorno tropical.

El traje de baño, de corte moderno y tejido metalizado, presenta un diseño innovador con un corpiño semitriangular adornado con un moño en el centro y tirantes que se cruzan en la espalda. Esta pieza la complementó con una bombacha colaless de tiro alto. Nuevamente se pudo ver cómo la modelo innova con piezas vanguardistas. A este conjunto le sumó accesorios de moda, como unas gafas de sol rectangulares con cristales oscuros y montura en marrón claro, y un delicado choker de caracoles, aportando un toque bohemio a su look playero.

Ivana Nadal microbikini Instagram

La publicación de Ivana en Instagram no solo mostró su elección de moda para la playa, sino que también incluyó un mensaje reflexivo sobre la importancia de superar el miedo al cambio y la necesidad de actuar para alcanzar la libertad personal.

Al respecto, escribió: “‘Cuando esté lista, lo voy a hacer’. Una frase que te paraliza y hace que la vida pase y termines nunca haciendo eso que querés hacer. El momento es hoy. El tiempo es ahora. No existe eso que estás ‘buscando’. No hay momento en donde vas a estar lista o listo para generar cambios drásticos. Da miedo. Tu mente quiere que te quedes donde estás, cómo estás. Que por favor… no te muevas. Pero sos vos quien tiene que tomar la decisión de romper con ese miedo. De abrazarlo y avanzar. De pasar al otro lado... donde está la libertad”.

Ivana Nadal microbikini Instagram

Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando sus palabras y su look que usó al borde del mar.