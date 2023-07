Cómo fue el cumpleaños de Cande Molfese donde lució una microbikini furor para el verano

Cande Molfese se sumó a la moda de la microbikini bicolor para festejar su cumpleaños. La actriz cumplió en enero, en pleno verano, y aprovechó para armar una pool party. En esta fiesta, se mostró vistiendo un traje de baño celeste y verde fluor con un corpiño de molde triangular y una bombacha de tiro alto. A su look le sumó un piluso negro que usó para protegerse del sol en su tarde de pileta.

En Instagram la influencer cuenta con más de 8 millones de seguidores. En general suele subir carretes con fotos y videos en donde publica sus looks que viste para sus programas de streaming, viajes, vacaciones y colaboraciones con diferentes marcas con las que trabaja.

El año pasado, justo para su cumpleaños, había vuelto a subir la cantidad de casos por la pandemia del Covid, por lo que en algunas fotos se ven algunos barbijos y distancia social para tomar sol. Aún así la pool party reunió a su circulo más cercano para disfrutar el festejo.

Las fotos del festejo alcanzaron en ese momento los 74 mil “me gusta” y sus seguidores le dejaron cientos de comentarios de saludándola por su cumpleaños. “¡Un cumple distinto! Lo mejor es que me siento bien. Ya vendrán tiempos de festejo con amigues… con lo que me gusta”, había escrito la actriz en el texto de la publicación.

Georgina Rodríguez sigue de vacaciones con Cristiano Ronaldo y mostró una microbikini negra con brillos que es tendencia

De viaje por la Isla de Cerdeña en Italia, Georgina Rodríguez se fotografió de espaldas y dejó ver su microbikini total black con brillos. La influencer subió una foto a su cuenta de Instagram en donde se observó su traje de baño negro con un conjunto que incluyó una bombacha colaless estilo hilo dental. Además le sumó a su look como accesorio una gorra blanca con letras negras, mientras que su pelo decidió llevarlo recogido.

En la imagen se pudo apreciar no sólo el yate, sino también en el reflejo del vidrio el paisaje paradisíaco que pudo disfrutar junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos. El agua turquesa y la montaña de fondo completaron la foto que reunió miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su look y el destino que eligió para descansar.

Georgina Rodríguez es una de las influencers con más contenido relacionado al estilo y glamour gracias a los productos y marcas con las que trabaja. Además cuenta con su propio reality en donde comparte sus looks por medio de su perfil de Instagram.