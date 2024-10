Coldplay tiene fecha de vencimiento: Chris Martin confirmó cuándo se separará la banda

Continuando con esta promesa para los fans, el líder del grupo reveló: "Tener ese límite significa que el control de calidad es tan alto en este momento, que para que una canción lo logre, es casi imposible, lo cual es genial". Con todo esto, angustió a muchos de sus fanáticos al hablar por primera vez sobre el fin del grupo.

Coldplay Moon Music Coldplay lanzará Moon Music el 4 de octubre, su décimo álbum de estudio. Redes sociales

Por otro lado, mencionó que no quiere que los integrantes de Coldplay estén "encerrados" por siempre en realizar recitales con el grupo. "No quiero que, cuando tengamos 60 años, estar diciendo 'Will (Champion), te necesitamos. ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo mejor que esto!", ejemplificó sobre el baterista de la banda.

Para finalizar, dejó en claro que el fin de la banda no será su despedida de la música, lo que quiere decir que continuará su carrera como solista. "Hay algo especial en lo de Coldplay, pero esto continuará de alguna manera", concluyó.

Chris Martin se separó de Dakota Johnson antes de su casamiento

El cantante Chris Martin y la actriz Dakota Johnson decidieron separarse oficialmente luego de una serie de crisis de pareja. La relación llevaba siete años en pie y ambos portaban un anillo de compromiso desde el 2020. ¿Cuáles fueron los motivos?