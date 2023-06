Coco Sily confirmó su romance con Caramelito Carrizo y reveló detalles de cómo se conocieron

Coco Sily Caramelito Redes sociales

“Estamos juntos hace poco. Muy felices”, contó Sily a Rating Cero. Se conocieron en la radio y desde entonces no paran de hablar.

Coco Sily: "Veo una derecha muy extrema y a los libertarios, y se me congela el corazón"

El humorista Coco Sily recordó su paso por el teatro, la televisión y la radio, y también se refirió a la actualidad de la Argentina en este año electoral durante su visita a C5N: "Veo una derecha muy extrema y a los libertarios, y se me congela el corazón", sostuvo.

En el programa Right Now, con la conducción de Julieta Camaño, el cómico que conduce en la TV Pública Noche de mente, junto a la actriz Carla Conte, reflexionó: "No pienso en mi, sino en mis cuatro hijos, en su carrera y su profesión, pienso en ellos y me da pena lo que está pasando".