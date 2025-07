Claudia Villafañe ofrece una exclusiva experiencia para vivir como Maradona en Italia: la exorbitante cifra que pide

“Nos vamos a Italia”, indicó en el posteo donde confirmó la noticia. “Del 13 al 22 de septiembre vamos a estar recorriendo Roma, Milán y Nápoles. Este viaje no es un viaje más. Es una experiencia llena de emociones, por eso queremos que seas parte. Aguante todo”, agregó.

En el video subido se puede ver a la China SanJuan con Gianinna Maradona tomando mate en Villa Fiorito. Luego se proyectan imágenes de Diego Maradona y una pelota que termina en los pies de Claudia. “Si la hacemos, la hacemos bien. Nos vamos a Italia, pero con ustedes”, indicó.

Embed - Claudia Villafane on Instagram: "NOS VAMOS A ITALIAAAAA Del 13 al 22 de Septiembre vamos a estar recorriendo Roma, Milán y Napoli. Este viaje no es un viaje más, es una experiencia llena de emociones, por eso queremos que seas parte. Si quieren sumarse les dejamos el link en nuestras historias. AGUANTE TODO" View this post on Instagram A post shared by Claudia Villafane (@claudiavillafaneok)

El recorrido lo guiará Claudia: : "La que vivió al lado del Diego cuando todavía era ese pibe de Villa Fiorito. La que sabe cosas que nadie más sabe. Y que decidió venir a contar historias. No como una estrella, sino como alguien que extraña. Está ahí para meterte adentro de la historia. De la suya, de la tuya, de la nuestra. Y lo hace con la camiseta puesta".

El proyecto promete 4 noches en Roma, 2 noches en Milán y 3 noches en Nápoles con transporte entre ciudades. Pero el precio final no incluye transporte aéreo hasta el país y el traslado desde el aeropuerto. Para ser parte solo se necesita el pasaporte y 6390 dólares.

Esto no fue bien recibido por los usuarios de las redes sociales: “¿Mas de 6 mil U$S y no incluye pasajes y traslados? ¿Entonces qué se paga?", “Esa china es la Lizardo Ponce del fútbol”.