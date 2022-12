Cinthia Fernández sufrió un accidente dentro de su auto: "Lo peor de todo"

Cinthia Fernández Instagram captura 8-12-2022 Captura de pantalla

También aprovechó para quejarse del piso porque estaba incómodo para el deslice del chango. Y explicó: “Si ustedes supieran el olor a mierda que tengo en el auto. ¡El olor a vómito de bebé! Hace cuanto no sentía ese olor”.

Cinthia Fernández Instagram captura 8-12-2022 2 Captura de pantalla

“Ay, chicos, ¡una leche se me tiene que explotar! Aparte, ya me vino así. Es como que en el carrito no me di cuenta y la subí. El olor a leche fermentada de los 38 grados de calor. Lo peor de todo es que tengo tres horas de viaje porque está hasta los huevos la Pana, que se van todos”, agregó.

Luego pudo llegar a su casa y contó también que su viaje a Uruguay lo hará con otro vehículo. “Para los que preguntan por el olor a mierda y cómo hago con el viaje, por suerte se me volcó en el otro auto que usamos de batalla para todos los días”, concluyó.