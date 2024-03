Celina Rucci agradeció a su donante anónima: "Un año de mi médula francesa"

La exvedette, que se encuentra en Francia, adonde fue para realizarse el procedimiento para tratar este tipo de cáncer, publicó una historia en Instagram y escribió: "Cómo un ave fénix voy resurgiendo de mis cenizas, hoy hace un año me dieron una nueva oportunidad de vida, una mujer francesa, mi dónate, fue mi Match para permitirme seguir en este plano".

En este mismo tono, agregó sobre el cambio que dio su vida a partir del diagnóstico de leucemia. "Hoy brindo al cielo por ella, por las personas que me acompañaron en todos los momentos, no fue fácil, aún no lo es, pero tengo una bendición absoluta", celebró.

Celina Rucci La exvedette habló sobre su recuperación en Francia. IG @celinarucciok

Además, la bailarina habló de su pareja hace 5 años, Federico Girardi, y aseguró: "Tengo por primera vez en mi vida un hombre que a pesar de todo siempre está, que me ama y me enseña a levantarme cada vez que me caigo". Además, agradeció a los amigos y la familia que la hacen sentir "amada y contenida".

Al final reflexionó desde una imagen tomada en la mítica Torre Eiffel : "Tengo miedos y muchas dudas, pero sobre todo siempre encuentro dentro de mi un rayo de esperanza. Y mi biblia es el amor. GRACIAS".

Rucci junto a su pareja en París IG @celinarucciok

¿Porqué se hace un trasplante de médula ósea?

Un trasplante de médula ósea es un procedimiento que reemplaza las células madre defectuosas de la médula ósea de una persona. Los médicos lo utilizan para tratar a personas con ciertas enfermedades, como leucemia y otras enfermedades graves de la sangre.

Se trasplantan células madre sanas en la médula ósea o en la sangre. De esta forma se restaura la capacidad de su organismo para producir los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que necesita.