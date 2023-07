Candelaria Tinelli confesó un escándalo familiar: "Tengo bloqueada a..."

Luego, habló sobre la incomodidad de crecer con el nombre Tinelli: "Me daba fobia cuando en el colegio nombraban mi apellido. Me daba vergüenza. Me hacían sentir mal por ser privilegiada, por ser más transgresor. Como que uno tiene que castigarse por vivir bien. Siempre fui muy tímida, quería pasar desapercibida". Estas palabras sirvieron para dejar en evidencia que los problemas familiares fueron constantes.

Para finalizar, contó detalles de su futuro laboral: "Empecé probando en Only Fans y en el primer mes me fue muy bien, es algo para un tiempo, es plata fácil. Me di de baja en el Bailando, es una exposición que no elijo. Me gusta salir a caminar y tener una vida normal". De esta manera, dejó en claro que todavía no tiene en claro qué hará en el futuro inmediato, a pesar del entusiasmo que había mostrado Moria Casán por tenerla.