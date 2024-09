Cande Molfese habló del problema que tuvo cuando intentó congelar óvulos

Cande Molfese, la voz de uno de los personajes de la película Unidos. Cande Molfese

“Me hice todos los chequeos y dije ´bueno, ahora me ocupo de esto´. Y después, finalmente, no lo hice. No es algo que ahora quiera hacer. Una de mis hermanas el año pasado tuvo dos intervenciones y ella me aconseja mucho que lo haga. Pero no sé”, indicó.

Justamente, hace algunos meses se separó de Gastón Sofritti porque no tenía planes de ser madre y el actor sí de ser padre, según indicó LAM. Ante eso, confirmó: “No es algo que le esté dando prioridad porque hacerlo implica un montón de tiempo y de energía puesto en eso. No la veo, no lo descarto y es un tema que está en cabeza”.