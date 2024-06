Rocío Robles rompió el silencio y enfrentó los rumores que la vinculan con Alexis Mac Allister

“No estuve con NADIE”, enfatizó Robles. Luego agregó que “cuando la intención es pura y exclusivamente dañar, no me puedo quedar callada. Todo lo que están diciendo es mentira. Me jode que se digan cosas así como si no pasara nada, sin pensar en las personas que las rodea”.

Después explicó que nunca les pidieron los celulares en la fiesta que se hizo en Puerto Madero. “No había nada que ocultar. Había mucha gente del medio y todos pasamos un buen momento”, contó al respecto.

Por último, desmintió que existiera un supuesto agente de Mac Allister, el que comentó que Robles se había ido de la fiesta con De Paul. “Es fake, esta persona no existe”, lanzó Rocío.

Alexis-Mac-Allister GOLAZO 24

Alexis Mac Allister le habría sido infiel a Ailén Cova con una exbailarina de ShowMatch

El romance de Alexis Mac Allister con quien era su mejor amiga, Ailén Cova comenzó en medio de una gran polémica con acusaciones de infidelidad por parte del campeón del mundo a su exnovia, Camila Mayán. Ahora, el mediocampista volvió a quedar expuesto por otra supuesta infidelidad.

Es que, en las últimas horas revelaron que el futbolista de Arsenal, habría engañado a su nueva novia con Rocío Robles, exbaliarina de ShowMatch y exnovia de Tiago Griffo, hijo de La Bomba Tucumana cuando ambos participaban del Bailando.

La noticia se da a conocer poco después que la influencer, revelara cómo le era infiel el exBoca cuando aún estaban juntos con quien en ese momento era su mejor amiga y ahora es su novia, con quien convive en Inglaterra.

Alexis Mac Allister Ailén Cova Instagram

Según reveló Pepe Ochoa en El ejército de la mañana, uno de los programas de streaming de Bondi, el acercamiento entre el deportista y la también periodista se dio en el cumpleaños de Rodrigo de Paul. “Estuvo toda la noche a los besos”, sostuvo y, sin filtros, dio más detalles de cómo se dio el encuentro entre el campeón del mundo y la periodista de ESPN: “Se fueron a pernoctar a la casa de él y gar… toda la noche”.

Previo a los detalles, el comunicador empezó a dar detalles a modo de incógnito. “Mano, pared, baile toda la noche y no se escondió (Mac Allister)” y sumó: “Él está de novio. Él quería una noche hot. Ella siempre fue muy polémica”.

Además, el productor indicó que no hay imágenes porque no había celulares, pero que según le contaron “él la buscó toda la noche y ella termina accediendo”.

Quién es Rocío Robles

Rocío Robles irrumpió en el mundo de la pantalla chica cuando, después de participar de varios concursos de belleza en su Rosario natal, entre 2014 y 2017, se sumó al staff de bailarinas de ShowMatch, en donde por su belleza y talento se convirtió en una de las figuras más populares del certamen.

Durante su participación en el programa de Marcelo Tinelli mantuvo dos romances, en 2016 con Fede Hoppe y en 2017 con Tyago Griffo, hijo de La Bomba Tucumana. Tras ello, debutó como actriz en Villa Carlos Paz y como panelista en La Jaula de La Moda. Pero en 2019 tomó la decisión de emigrar, instalándose en México con su expareja.

Rocío Robles Tiago Riffo Rocío Roble fue bailarina y novia de Tiago Griffo, en ShowMatch Captura de pantalla

Sin embargo, su vocación la motivó a abandonarlo todo en el norte del continente y regresar a Argentina para formar parte de un programa televisivo transmitido por la señal deportiva ESPN.

“¿Así o más feliz? Un nuevo comienzo, lleno de emociones. Volver a Argentina, nada más ni nada menos que a ESPN, con un gran amigo Martín Souto. Gracias querido por convocarme para esta aventura”, escribió en su cuenta de Instagram.