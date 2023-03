Brian May, el histórico guitarrista de Queen, fue nombrado caballero por el rey Carlos III

El guitarrista y cofundador de Queen Brian May fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico este martes por el Reino Unido, convirtiéndose en uno de los primeros en recibir el honor por el recién coronado rey Carlos II I.

El músico, que fue distinguido “ por sus servicios a la música y obras de caridad ”, no es la primera vez que recibe un reconocimiento de la realeza británica, ya que en 2005 había recibido el título de Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE) de parte de la Reina Isabel II.

Sir Brian Harold May se une a otros músicos como Sir Paul McCartney, Sir Ringo Starr, Sir Mick Jagger, Sir Elton John, Sir Rod Stewart y Sir Tom Jones en recibir el prestigioso honor.

Tal cual había sido anunciado en diciembre del año pasado, finalmente la Corona Británica reconoció al guitarrista de Queen y conocido astrofísico en una ceremonia real este martes.

Brian May

“Estoy feliz y agradecido de recibir este honor. Consideraré el título de caballero no tanto como una recompensa, sino más como un cargo, una comisión, para continuar luchando por la justicia, para ser una voz para aquellos que no tienen voz. Me esforzaré por ser digno, por ser ese Caballero de la Armadura Brillante”, había declarado en diciembre el músico al ser notificado de la condecoración.

En la ceremonia también se honró a otras figuras destacadas, como la embajadora del Reino Unido en Kiev, Dame Melinda Simmons; la saxofonista Yolanda Brown y el exsecretario del Tesoro, Tom Scholar.

"Sin palabras", escribió en un posteo de Instagram, junto a la foto donde el rey Carlos le coloca una espada en el hombro y el sonríe orgulloso.

Además del reconocimiento internacional por su música, Brian May es un destacado científico y defensor de la naturaleza. Obtuvo un doctorado en astrofísica del Imperial College London en 2007 y encabeza campañas por los derechos de los animales.

May es uno de los fundadores de Save Me Trust, una organización de bienestar animal que hace campaña contra la caza de zorros. También es vicepresidente de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad de los animales (RSPCA, por sus siglas en inglés).