Bombazo exclusivo: Marcelo Tinelli vuelve a la televisión con fecha confirmada

La noticia sorprende ya que no se esperaba que volviera a la pantalla chica en 2024. Retomará la conducción de un mítico programa en la pantalla de América TV.

Marcelo Tinelli reveló su rol en el Cantando 2024: "Me encantaría conducirlo, pero..."

Se hablo que este año seria si o si una conductora mujer, y se nombró desde Moria Casan hasta Milett Figueroa. Lo cierto es que si bien el conductor rechazó estar al frente del ciclo en un primer momento porque el programa “no estaba a su altura”, la realidad es que el canal lo obligó a tomar la conducción del mismo con la justificación de cobrar un sueldo sin tener participación con su cargo gerencial en el canal y además por que el mismo no tiene el presupuesto para invertir en otra personalidad para que se ponga al frente del mismo.

Hablamos de Marcelo Tinelli, que después de una muy baja performance con el Bailando y el trunco programa mundialero que le había levantado el canal, regresa a la pantalla chica, causando una sorpresa total para quienes pensábamos que se tomaría un año sabático.

El empresario estará al frente del Cantando, que como ya hemos contado será una versión low cost. La decisión final la tomó Daniel Vila, que quiere tenerlo en pantalla si o si y quiere despegar del punto de promedio mensual.

El ciclo finalmente no saldrá desde el estudio de Intrusos como se tenia pensado, sino que desde los que están ubicados en Once, Sparza, que recientemente fueron reacondicionados y serán estrenados con este programa. Este año no habrá pantallas ostentosas ni tampoco luces móviles: todo por el bajo presupuesto. Se prevé que sea mas austero de lo que se tiene en mente ya que, además, la salida al aire esta a la vuelta de la esquina.

Por otro lado, está confirmado que el ciclo saldrá al aire desde el próximo 16 de septiembre y así enfrentarse al nuevo reality de parejas de Alejandro Fantino en El Trece. El horario será el de las 22 y por el momento el ciclo de canto duraría hasta fines de diciembre, dependiendo de su funcionamiento y el acompañamiento del público.

Mientras tanto, se van ajustando algunos detalles en cuanto a los participantes, jurados y corriendo para terminar de cerrar detalles en la escenografía.