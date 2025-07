Beto Cuevas, el poderoso homenaje a La Ley y un consejo a sus fans: "Vean los conciertos con sus propios ojos"

En ese sentido, recuerda que "teníamos ya un público proveniente del rock que era grande, pero con el MTV Unplugged nos fuimos a otras alturas y nos permitió viajar por todo el mundo. Así que fue muy lindo lo que sucedió. Ahora que soy un artista independiente me pareció una buena ocasión de poder hacerlo".

Cuevas revive la magia de aquel disco icónico lanzado en 2001, que ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum Vocal Dúo o Grupo de Rock y vendió más de un millón de copias en todo el mundo. A 24 años de su lanzamiento, vuelve a reencontrarse con ese repertorio en un formato íntimo, atemporal y profundamente emotivo. Por eso es una oportunidad única para que los fanáticos de La Ley y los seguidores de Beto Cuevas se conecten de manera personal con el artista, en un viaje musical que atraviesa generaciones y celebra lo mejor del rock en español.

"Nunca va a ser igual al original porque, de todas maneras, ha pasado mucha agua debajo del puente. Es otro momento de la historia, pero yo quería a Humberto Gatica produciéndolo al igual que la primera vez. Deseaba que fuese una remembranza de cómo se hacían los shows antes, sin tanta pantalla y tanta cosa. Si tienes un buen show de imágenes te aporta definitivamente, pero puede tornarse un poquito repetitivo. Aquí lo más importante es la música, la interpretación y los puentes que uno pueda crear para el público", resume.

De todos modos el chileno es consciente de la importancia que las nuevas generaciones le dan a sus dispositivos móviles en cada recital y admite que "son otros tiempos y uno tampoco puede pretender que todo el mundo sienta de la misma forma que hace 30 años. Si todo el mundo tiene su teléfono prendido y quieren verlo así, es su decisión. Es verdad que mucha gente ve los conciertos in situ a través de la pantalla de su teléfono porque lo quieren compartir".

Aunque marca una diferencia: "Yo lo he hecho, pero con una diferencia: pongo el teléfono en horizontal y veo el concierto. Mi brazo está erguido, la cámara horizontal es mejor porque es más cinematográfico y pónganlo bien arriba porque van a agarrar un buen ángulo. No se pierdan de ver los conciertos con sus propios ojos porque es algo único. A través de la pantalla podemos ver miles de conciertos, pero ver directamente lo que está pasando ahí no tiene comparación".

Desde su lugar, reflexiona que, más allá de todo "si el artista está realmente conectando, al público se le va a ir los ojos al escenario. Por eso una buena manera de conectar con la gente es a través de los ojos, la sonrisa o la interpretación".

Por último, Beto Cuevas reveló cuáles son sus expectativas para los dos Ópera que se vienen en la Ciudad de Buenos Aires, con producción de Fenix Entertainment,el 12 y 13 de septiembre: "Quiero crear puentes de comunicación para que la gente sea parte del show. Este es un concierto 360° en ese sentido. El objeto de arte no solo somos los que estamos arriba del escenario, sino también el público"

Y propone un pacto con su público: "Sólo pido que traten de no prender el flash del teléfono. Igual, hay un momento, en una canción puntual, en donde sí es lindo ver esas luces moviéndose, así que en algún momento lo puedo pedir. Podemos jugar con eso. Conclusión: no hay que ir en contra de la corriente, simplemente aceptar que los tiempos son así. Antes no eran los flashes, sino los encendedores. Está todo bien, quiero que la gente lo pase bien y disfrute del show".

Posdata: durante el mes de junio, el vocalista de La Ley estuvo de visita en nuestro país no sólo como parte de su gira promocional del nuevo material y del tour, sino también porque prepara un regalo especial: un nuevo single junto a la talentosa cantante argentina Luz Gaggi de la emblemática canción El duelo, que estará disponible en todas las plataformas este jueves a las 21 hs.