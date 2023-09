Beto Casella opinó sobre la denuncia del Pollo Cerviño, su compañero en Rock And Pop: "No tiene que..."

Tras la denuncia al periodista Pollo Cerviño por parte de su exesposa por presunto abuso sexual, su compañero en Rock And Pop, Beto Casella, opinó sobre la situación y fue lapidario. “No sabía de la existencia del reclamo. Está cancelado y no puede trabajar ”, expresó.

"Si a mí me acusan de algo parecido, me paro en la punta del obelisco, si soy inocente, ¿no? Me enteré porque la semana pasada vi un posteo de la exmujer donde salió a denunciar esto. Me lo enviaron por WhatsApp y me quedé congelado”, indicó en Paparazzi.

Además, reveló la conversación al privado que tuvo: “Por ahí, amigos de él si sabían que esto estaba en la justicia hacía rato... Ahí fue que me enteré y me caí de traste. Y fue en ese lapso que hablé con él y le dije 'che, yo no sabía que había esto'. Me dijo que es todo mentira y ‘que son un montón de tipos a los que nos hicieron lo mismo’".

Y agregó: “Yo le dije ‘¿no te parece salir a decirlo a esto?’. Bueno, no sé, por ahora no... Se ve que los abogados le dicen que por ahora no declare porque te podés perjudicar o lo que sea. Mi posición es que hay que hablar. Si uno es inocente tiene que hablar”.

“En este momento, una persona con semejante denuncia no puede trabajar, hoy. Con las redes, con tanto público ahí dando vueltas, en vivo y dando su opinión... Está cancelado. En este momento, está cancelado. No puede venir a trabajar como si nada pasara"", concluyó el conductor de Bendita en exclusiva para la revista.

El abogado de la exesposa de "Pollo" Cerviño: "La cámara Gesell determinó que el conductor abusó del menor"

El abogado de la víctima, Juan Pablo Gallego, aseguró en C5N que "efectivamente la cámara Gesell determinó que el conductor abusó del menor. Está es una causa que lleva unos tres años, yo la tomé hace un tiempo, me sorprendía porque la prueba ya era muy importante, muy significativa".

"El niño ya había relatado estos los hechos hace dos años, se exigió que los vuelva a relatar y fue algo que pocas veces he visto los hechos que describió este niño, actualmente de ocho años, incluso delante del juez y la fiscal", agregó. "La fiscal cuando terminó la declaración del niño le pidió perdón a la madre por las demoras que han tenido por tratarse de una persona aparentemente famosa", agregó.

El letrado enfatizó tener "las pruebas abrumadoras en la Justicia que, con mucha demora, parece que ahora va a tomar las medidas y posiblemente por estas horas haya alguna definición del caso".

En el detalle de la causa se señala que la denuncia "fue realizada cuando el niño tenía cinco años y los hechos habrían ocurrido con anterioridad, cuando era muy pequeño", agregó.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.