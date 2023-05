Beto Casella adelantó el fin de Bendita TV: conocé los detalles

El conductor Beto Casella sorprendió a todos al revelar que el fin de Bendita TV será de un día para otro , ya que dio a entender que no habrá mucha anticipación de la noticia para el público.

En diálogo con el programa El Loco y el Cuerdo, Beto Casella fue consultado por el final del histórico programa y aseguró: " Bendita va a terminar de un día para el otro ". Con estas palabras, no aseguró que esté pronto a ocurrir, pero dejó a todos los televidentes consternados por dar una respuesta tan abierta .

Por eso, los integrantes del programa le pidieron que explaye un poco más y el conductor remarcó: "Viste cómo es esto, un día no tenes más ganas, que no es lo que me pasa ahora, o también puede venir el canal y decirme: 'Betito, mirá, estamos midiendo dos puntos, dos puntos y medio, y a esa hora necesitamos otra cosa'". En la actualidad, compite contra LAM y le ha ganado en todos los meses desde que empezó el 2023, midiendo casi 4 puntos por día.

De igual manera, Beto Casella continuó mencionando escenarios que podrían adelantar el fin de Bendita TV: "O por ahí decís algo inconveniente que no le gustó a la gente y te cancelan, o aparece alguien diciendo 'este me maltrató cuando trabajé con él', y sonaste, el medio te pasa factura y fuiste". Así, el conductor demostró que hay varias posibilidades para que el programa concluya después de su 15° temporada.