Ataque de los titanes: tras cuatro extensas temporadas, ya sabemos cuándo se estrena el final de la serie

Ataque de los titanes, mejor conocido como Shingeki no Kyojin, estableció su regreso para despedirse definitivamente. Con este dará cierre a la historia de los tres mejores amigos y principales protagonistas del anime luego de haber presentado otro especial en la primera mitad del año. En este caso, Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlert se volverán a reunir teniendo que atravesar por extremas situaciones. Así lo mostró el tráiler oficial del capítulo final titulado: Attack on Titan: The Final Season - The Final Chapters Special 2.