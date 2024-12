Aseguran que Nati Jota está de novia con una figura de Racing: de quién se trata

La información llegó por el periodista Juan Etchegoyen, quien visitó el programa televisivo Desayuno Americano y habló sobre el tema. "Se conocieron hace pocos días en otro país y a mí me cuentan que están disfrutando de esos primeros momentos. No sé si lo van a blanquear, a mí me encantan juntos. Me dicen que nació una linda historia de amor", expresó en un primer lugar.