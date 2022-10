Arrasa en Netflix: la película romántica más vista que emociona a todos

"Más allá del universo", protagonizada por los actores brasileños Giulia Be (Nina) y Henry Zaga (Gabriel). Además, está dirigida por Diego Freitas, la película tiene una duración de 2 horas y 7 minutos. Se estrenó en Netflix jueves 27 de octubre.

Sinopsis de "Más allá del universo", la película de amor que te hará llorar de emoción

"Mientras espera un trasplante de riñón, una joven pianista encuentra una inesperada conexión con su médico… y el valor para cumplir sus sueños musicales”, anticipa la descripción oficial de la película en Netflix.

Henrique Zaga y Giulia Be protagonizan 'After the Universe', una nueva película de drama romántico. En la trama, Nina (Giulia Be) es una pianista que tiene que superar los retos de lidiar con el lupus, hasta que se enamora del médico Gabriel (Henrique Zaga).

Reparto de "Más allá del universo", la película romántica furor en Netflix

El elenco de la película "Más allá del universo" está conformado por los actores y actrices:

Henry Zaga (Gabriel)

Giulia Be (Nina)

Joao Miguel (Alberto)

Othon Bastos (Joaquim)

Leo Bahía (Yuri)

Rita Assemany (Raimunda)

Denise Del Vecchio (Emilia)

Isabel Fillardis (Simone)

Viviane Araujo (Amanda)

Tráiler de "Más allá del universo", disponible en Netflix