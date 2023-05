FUBAR | Tráiler oficial | Netflix

Los héroes no se jubilan, se recargan. ¡Arnold Schwarzenegger protagoniza su primera serie! Tras enterarse de que ambos estuvieron trabajando durante años como agentes secretos de la CIA, un padre y su hija no solo descubren que su relación siempre ha sido una mentira y que no se conocen como creían, sino que, además, ahora tienen que trabajar juntos. FUBAR es una historia que aborda la dinámica universal de las relaciones familiares, pero con intrigas de espionaje como telón de fondo, una cuota extra de acción y mucho humor. El elenco se completa con Mónica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio y Gabriel Luna.