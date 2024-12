Aparecieron audios de la China Suárez destrozando a Pampita: "Es lo más malo que conocí"

La pelea entre Eugenia "China" Suárez y Carolina "Pampita" Ardohain por la infidelidad de Benjamín Vicuña no cerró nunca. Ahora se conocieron audios donde la actriz le confiesa a Wanda Nara que odia a la modelo.

En el programa A la tarde en América revelaron los dichos de la China: "Es mala, no brilla y vive sufriendo porque no la quieren de verdad", "La belleza no sirve de nada si sos mala", "Es lo más malo que conocí", fueron algunas de las frases.