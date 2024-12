Wanda Nara publicó conversaciones privadas con la China Suárez: "Me ahorcó, me quería matar..."

"Ella vio que era mentira. Y le dijo a Benja que sabe que ella mintió pero que es su amiga y que está loca. No puedo hacer nada. Que venga y se deprima solita en un hotel. Benja sufre. Es padrazo. En Buenos Aires están mucho con nosotros", continuó en otros mensajes. Esta parte de los chats parece estar vinculada a Pampita y Benjamín Vicuña.

pampita china vicuna.jpg La China Suárez se metió en medio de Pampita y Benjamín Vicuña. Redes sociales

Luego, se ve que la conversación giró hacia Mauro Icardi, por lo que la China Suárez señaló: "Bueno, qué bueno que estés con un hombre que ame a tus hijos. No hay muchos así. Benja es igual". Toda esta situación parece tener un morbo inesperado en el que la actriz consiguió información sobre el futbolista y mientras hablaba con su pareja.

"El más grande quiere vivir con nosotros. Ya lo planteó. Te entiendo. Qué paja Dios mío la gente así. Tu mejor consuelo es tu familia. Y que sos feliz", concluyó sobre este tema Eugenia Suárez. Así, Wanda Nara dejó mucha incertidumbre sobre lo que esto podría significar en la eterna novela.

Wanda Nara chats China Suárez 1 Los primeros chats difundidos por Wanda Nara. Capturas Instagram

Luego, la mediática agregó otra parte en la que la China Suárez explotó contra Pampita: "Jamás la voy a perdonar. Hasta que no diga públicamente que mintió. A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después cuando él se dio cuenta de lo mala que era nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve".

Para finalizar, la China Suárez explicó que no le importan las críticas: "A mí me da igual que la gente me quiera. No hago nada para aparentar. Ella se entierra sola". Todo esto provocó un fuerte escándalo viral en redes sociales y la novela parece estar lejos de terminar.