Antonela Roccuzzo lució una campera de Disney que será tendencia en el invierno 2023

Antonella Roccuzzo Disney Instagram

La campera forma parte de la nueva colección Mickey Color Pop, la cual se encuentra en las tiendas del parque de diversiones. Esta prenda, que tiene un precio que ronda los 2500 dólares, forma parte de una línea básica clásica que actualiza colecciones anteriores. Cuenta con una amplia gama de productos que van desde zapatillas hasta buzos con capucha y ropa interior.

Mickey Anto Roccuzzo Redes Sociales

El parque que visitó la familia Messi es un complejo turístico llamado Disneyland París que cuenta con dos parques de atracciones (parque Disneyland y Parque Walt Disneyt Studios), además de hoteles temáticos y actividades de ocio. aproximadamente lo visitan 15 millones de personas por año y cuenta con espacio para 82 mil visitantes por día.

La microbikini estampada que lució Nati Jota en sus vacaciones en Cancún

Nati Jota interrumpió sus fotos en la playa para mostrarse en un video en su habitación vistiendo una microbikini que marcó tendencia en esta última temporada. La ex panelista de Luzu tv compartió un video en donde se la vio con una microbikini negra y una bombacha con un estampado de camuflaje. A su look lo acompañó con un clásico complemento que la caracterizó en todos estos días de vacaciones en México, una combinación de piluso y anteojos de sol. A diferencia de sus anteriores publicaciones, no está en medio de la playa o cerca de las olas, sino en una habitación, aunque se nota los rastros del sol en su piel.

Nati Jota microbikini

La periodista se encuentra en México desde hace varios días disfrutando sus vacaciones junto a su familia. Primero pasó unos días en Isla Mujeres para pasear junto a su tío y luego se dirigió a Cancún con su hermana con quien se la vio en varias fotos compartiendo los servicios de distintos hoteles.

Luego de un arranque de año agitado por su alejamiento de Luzu TV, Nati Jota decidió tomarse unos días de descanso y al menos por lo que fue subiendo a sus redes sociales se lo tomó en serio.