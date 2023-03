Antonela Roccuzzo lució un delicado accesorio que marcó tendencia en redes

El look total black que Antonela Roccuzzo lució en el desfile de Louis Vuitton causó furor en las redes sociales. La rosarina llegó al Fashion Show que se realizó en París con una combinación de vestido, botas y cartera en color negro que completó con accesorios dorados, entre los que se destacó un delicado collar.

El escote con detalles cut out era el aspecto más llamativo del conjunto, así que la empresaria decidió usar un collar con un diseño sencillo para no sobrecargar el look. El elegido fue el modelo Bamboo que imita la típica caña de esa planta.

Se trata de una gargantilla redonda donde se combinan segmentos de oro de 14 kilates y otros con diamantes blancos, haciendo juego con los otros accesorios. Este collar cuesta 16.880 euros y también puede comprarse en set junto a los aros y anillos.

Antonela Roccuzzo collar en el desfile Louis Vuitton Instagram @antonelaroccuzzo.style

Antonela Roccuzzo lució una elegante cartera que es furor en la noche de Europa

La empresaria Antonela Roccuzzo fue invitada a un evento de una reconocida marca en París y lució un outfit total black en el que resaltó su bolso loop. La elegante cartera marca tendencia en la moda de Europa.

Como es costumbre, la modelo presenta looks con tonos oscuros, principalmente negros, y en el Fashion Show no fue la excepción. Utilizó un vestido bustier cortado strapless y unas botas altas hasta la rodilla, además de una serie de joyas de plata que lograban un estilo elegante.

Para llevar sus pocas pertenencias, ya que se alojaba muy cerca en el Hotel Plaza Athénée, usó un bolso loop con detalles en dorado, amplio para guardar cosas básicas como una billetera y el celular. El precio de lista en la página oficial de la marca es de $62.500.