Antonela Roccuzzo deslumbró con un look total black en un importante desfile

Antonela Roccuzzo deslumbró con un look total black en París.

Antonela Roccuzzo marca tendencia con su estilo en las redes sociales , por lo que es habitual que la inviten a numerosos eventos de moda. Este lunes participó del Fashion Show donde Louis Vuitton presentó su colección Otoño-Invierno 2023 y deslumbró con un look total black.

La empresaria eligió una combinación de vestido, botas altas y bolso de la marca de lujo, todos en color negro. Se trata de una prenda corta sin breteles que destaca por los detalles cut out a la altura del corpiño. Ambas partes del vestido se unen en el centro con una argolla dorada.

Antonela lució unas botas negro mate de caña alta y un bolso del mismo color. Tanto los detalles de la cartera como los accesorios, que incluían algunos anillos y un collar, eran de color dorado. Completó el look con el cabello suelto con algunas ondas y un maquillaje sencillo en tonos nude.

Antonela Roccuzzo en el Fashion Show de Louis Vuitton en París 06-03-23 Instagram @queen.anto

Antonela Roccuzzo lució unas sandalias negras que son tendencia en el verano

En la celebración de los premios The Best en la que Lionel Messi ganó el premio al mejor jugador del año, Antonela Roccuzzo estuvo presente para acompañarlo. Su look total black se llevó la atención de la alfombra roja, pero lo que más destacaron fueron sus elegantes sandalias.

Utilizó unos stilettos negros altos, estilo boca de pez, con una sutil tirita sujeta al tobillo. Se dejaron ver porque su vestido tenía un tajo en la pierna izquierda. Por último, usó su pelo recogido para darle protagonismo al outfit y su make up fue resaltado por su labial rojo.