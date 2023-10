Rincón explicó que su camino comenzó cinco años atrás. "No podía dormir porque me despertaba, lo voy a decir aunque parezca loca, con calaveras asfixiándome. Hasta que vino una amiga que era evangelista, que yo no la veía hace un montón, me cuenta que el pastor sanaba gente y dije: 'Sí, esto es lo que necesito'", relató.

Añadió que dos pastoras evangelistas se acercaron a su casa para ayudarla. "Me pusieron una mano en la espalda para 'liberarme de los demonios en el nombre de Jesús'. Cuando me dijeron 'Respirá', se me trabaron los brazos al costado del cuerpo, se me dieron vuelta los ojos, caí al piso y empecé a convulsionar", recordó.

Rincón contó que su amiga y su pareja, quienes presenciaron el exorcismo, "dicen que yo gritaba con una voz que no era mía, hasta que volví en mí y las empecé a empujar. Decía: '¿Qué me hicieron?'. Hasta que me abrazaron y me dijeron: 'Ya está, ya se fue'", sostuvo.

Andrea Rincón sobre su exorcismo, transición al evangelismo y posterior bautismo - Podemos Hablar

La actriz aseguró que a partir de ese momento empezó "a leer la biblia y a ir a la iglesia", además de participar junto a su pareja de las ministraciones evangélicas. "Las primeras liberaciones tenían que ver con soltar muchas angustias pasadas. Es una sanación", aseguró.

"Vengo haciendo un proceso muy grande, me siento mucho más liviana, tengo hasta otra mirada. Hay algo que empezó a salir. Después de esto viene el bautismo. Cuando voy a ver a un hombre que hizo mucha liberación, me dijo: 'Hay un frente que tenés abierto'. Dije: 'Bueno, por ahí me falta bautizarme', y me bauticé", concluyó.

Qué pasó entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH

El conflicto comenzó cuando Andy Kusnetzoff les pidió a las invitadas que pasaran al centro aquellas que habían tenido una "noche increíble". Ante la consigna, Francese avanzó al frente y se refirió a su colega, Rincón. Acto seguido, aseguró: "Yo pasé una noche increíble y ella me quiso levantar esa noche".

Según reveló Ángel de Brito, la exnovia de Ale Sergi preguntó: "¿Qué pasó acá?", sorprendida por la confesión, y rápidamente durante la grabación, admitió: "No, esperen. No puedo seguir porque me quedé mal por esto que acaba de contar".

De Brito contó que en el momento que Francese dijo eso, se desbordó la situación. La actriz dijo: 'La verdad que me quedé mal, no puedo seguir si no lo aclaro".

En cuanto a lo que dijo Andrea después del momento de tensión, el conductor de LAM profundizó: "Dijo: 'Yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar. Además me parecés horrenda. Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes toda esta anécdota'".

Al parecer, también le retrucó: "Vos también estabas en la misma, así que no sé qué hablás", haciendo alusión al consumo de la mediática. Según precisó De Brito, Belén se puso mal y le dijo: "Yo no, yo nunca estuve en eso, no es mi palo". Tras la fuerte discusión, Rincón le pidió a la autora del Baile del Popo que se disculpe, para continuar la grabación.