América TV dejó al Bailando 2023 fuera de su programación: ¿levantan el programa?

Si bien el Bailando 2023 se emite de lunes a viernes a partir de las 22 hs, cada vez es más común que desde América TV elijan que el certamen no salga al aire. Al no tener un número promedio de rating que le permita competir contra ninguna especie de programa que convoque mucha audiencia, este martes 17 de octubre no se podrá ver a Marcelo Tinelli en su horario habitual.