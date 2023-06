Alfa explotó contra su imitador de Gran Hermano Chile: "Decile a este..."

En una entrevista en el programa A la Barbarossa, el ex Gran Hermano 2022 no pudo contener su furia al ver la similitud con lo que llamó el "Alfa falso". Al respecto, Walter Santiago no dudó en lanzar una fuerte crítica: "Decile a este personaje que ser Alfa es un estilo de vida, no se trata de ponerse una bandana en la cabeza, y encima mal colocada que le tapa media oreja".