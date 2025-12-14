Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

La actriz estuvo invitada en el programa de Mirtha Legrand, quien no evitó hablar de la relación que mantiene hoy en día con su expareja y padre de su hijo, Tomás: “No me llevo, pero no por elección mía. Yo solté, trabajé mucho soltar”.

Después de estar alejada de los medios desde hace tiempo, Araceli González estuvo de invitada en la mesa de Mirtha Legrand, donde sin querer, dejó expuesto sus sentimientos y sorprendió a los presentes por su desconsolado llanto al hablar de su expareja, Adrián Suar.

En medio de la conversación con La Chiqui, esta no evitó preguntarle por su relación con el productor y padre de su hijo, Tomás “Toto” Kirzner, y si bien la actriz no esquivó la pregunta y se mostró segura de hablar de ello, durante unos minutos no pudo contener las lágrimas y tras ello pedió perdón. “No quería llorar” , dijo entre lágrimas y la mano temblorosa.

“ Con Adrián, con mucha tristeza, no me llevo. Pero no por una elección mía ”, se sinceró al respecto con la persona que está separada desde 2005: “Hay veces que las partes eligen que sean así los vínculos cuando se terminan. Compartimos una parte muy linda de nuestra vida, y eso está por encima de todo. Hay cosas que uno no puede borrar. Es el papá de mi hijo y fue una etapa importante ”.

En comparación con su primer matrimonio, remarcó las diferencias de ambas relaciones. “Divorciarse no es fácil. Fue un momento muy difícil, pero con el tiempo hubo un regreso desde el agradecimiento. Me habló y me agradeció cómo había criado a su hija. Eso es conciliar, eso está bueno. Pero a veces no se puede ”, sostuvo.

De igual modo, la actriz remarcó que “siempre le hablo bien de su papá”: “Esa es la parte linda de la historia, la que se vive en casa. La parte dolorosa es la que queda en la prensa, y con eso yo no puedo hacer nada”.

Fue en ese instante en que el dolor floreció y entre lágrimas, confesó: “Yo solté, trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar. Muchas veces el rol de madre es proteger. Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”.

La actriz Araceli González, que fue el centro de la atención esta semana por sus declaraciones en el programa de Mario Pergolini, volvió a la TV como una de las invitadas en La Noche de Mirtha, en El Trece.

Mirtha Legrand le consultó por su relación con su colega Facundo Arana. Después de un par de rodeos, la empresaria dijo que "hay personas con las que no comería o invitaría a un asado".

El momento que generó más tensión en la mesa fue la pregunta de "La Chiqui" por el vínculo con su colega: "¿Cómo te llevaste con Facundo (Arana)?", dijo y la empresaria respondió con un escueto: "Bien, sí, bien", y lanzó una sonrisa cómplice.

Agregó: "Hay personas con las que me llevo muy bien y personas con las que convivo, pero no como un asado. Con él hicimos una obra".

Enseguida aclaró que, como fue mamá muy joven, tuvo muchas responsabilidades desde chica, y que en vez de ir a cenar con sus compañeros tenía que volver directo a su casa, y reflexionó que "quizás por eso no tengo tantos amigos en el medio".