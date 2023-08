¿Abrir la pareja? La categórica respuesta de Dady Brieva y La Chipi y la confesión de Lourdes Sánchez

El humorista y la bailarina se conocieron en 2004, pero recién tres años después comenzaron el noviazgo. “Al principio no quería saber nada con esta historia porque era re complicada, no me quería meter ni loca. Un día vino, así de la nada, y me declaró su amor. No hubo beso ni cena previa, fue de una y yo me quedé... Me invitaba a cenar y yo invitaba a mis amigas, como para esquivar el tema”, relató en alguna oportunidad la Chipi.

Así, después de años juntos, la pareja contrajo matrimonio por primera vez en diciembre de 2012, en esa oportunidad, habían realizado la celebración en la mansión del Four Seasons y diez años después, volvieron a casarse apostando al amor.

Sin embargo, en los tiempos que corren, cada vez son más los matrimonios que deciden salir de la monogamia y apostar por hoy se conoce como “abrir la pareja”. De visita a Buena Tarde por C5N, el matrimonio fue contundente con su respuesta a esa posibilidad.

La categórica respuesta de Dady Brieva y La Chipi sobre la posibilidad de “abrir la pareja”

Dady Brieva, conductor de PPT, y Mariela Anchipi, panelista de Duro de Domar, estuvieron de invitados en Buena Tarde, todos programas emitidos por C5N y no solo hablaron de su relación de más de 15 años, sino que también se animaron a hablar de cómo mantienen su amor después de tanto tiempo juntos.

Frente a ese panorama, la conductora Lourdes Sánchez se animó a preguntarles si estarían dispuestos a abrir la pareja, luego de confesar que su pareja, el Chato Prada, le dijo que estaría dispuesto a hacerlo. “Hay posturas que se hacen también por este ‘progresivo postmoderno’. Por ahí uno lo hace para quedar bien”, analizó Dady Brieva y agregó: “Cuando se entran en esas cosas hay que estar preparados y saber jugar”.

“Nosotros tenemos muchos amigos y a veces cuando vienen y nos cuentan que abrieron la pareja yo ya lo veo mal. ‘Te doy tres o seis meses, pero esto termina mal’, siempre pienso”, sentenció la bailarina. “Nosotros los heterosexuales somos re aburridos”, completó el conductor entre risas.

Pero al mismo tiempo confesaron: “La fantasía está permitida. Nosotros jugamos a eso también y también usamos juguetitos”.

En esa línea de confesiones, la esposa del productor del Bailando 2023, Pablo "Chato" Prada confesó que su pareja le propuso abrir la pareja pero que ella apuesta a las fantasías para incentivar a la pareja.