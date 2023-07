Según la Cámara de Construcción, este gobierno "tiene más impronta de obra pública que el anterior"

En esta línea, analizó que "tiene más impronta de obra pública que el gobierno anterior desde el punto de vista presupuestario".

También recordó la profunda crisis económica bajo el mandato anterior y la relacionó con la disminución de obras: "En la gestión Macri tuvimos un par de años muy buenos hasta mayo de 2018, cuando vino la crisis financiera y la obra pública tuvo un espiral descendente".

En tanto, el titular de Camarco destacó la precandidatura del ministro de Economía, Sergio Massa, para la presidencia. "Es un candidato mucho más robusto que la fórmula anterior. Muchos miembros del partido hicieron fuerza para que sea él el candidato", expresó.

Por último, advirtió que en caso de que Javier Milei sea el próximo mandatario, la obra pública se paralizará, ya que manifestó que "hace tiempo que dice que con él se termina la obra pública. Es un disparate, demuestra que no tiene conocimiento sobre obra pública".