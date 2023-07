Scioli reveló detalles de sus conversaciones con Sergio Massa y Cristina Kirchner

Daniel Scioli se suma al equipo de Sergio Massa: "Es un momento crucial, no puedo ser indiferente"

"He tomado esta decisión con alto sentido de la responsabilidad y compromiso colectivo. Siempre he buscado ser un factor de concordia y ponerme al servicio de la Argentina con toda mi experiencia potenciada en esta misión de Brasil, en la cual Sergio siempre ha sido muy elogioso de mi trabajo", sostuvo.

"Más allá de las cosas que se han dicho, yo jamás dejé de trabajar codo a codo con él y con todo su equipo en temas estratégicos para la Argentina como la energía, el financiamiento del gasoducto, misiones comerciales, resolver controversias", enumeró Scioli este lunes en diálogo con Radio 10.

"Massa sabe que estoy a disposición para ayudar. Me van a ver comprometido, ayudando en todo lo que pueda colaborar. Lo he hablado profundamente con Massa y hemos encontrado coincidencias en lo que se viene. Hemos pasado la mitad del río, no volvamos a la orilla de donde salimos", señaló.

#MañanaSylvestre - Scioli en el equipo de Massa: "No me dieron un premio consuelo"

El exgobernador bonaerense afirmó que también hubo una "coincidencia en los objetivos" durante la conversación con la vicepresidenta. "Cristina destacó mi compromiso y sentido de la responsabilidad, y recordamos estos 20 años, cuando le di mi palabra a Néstor de que lo iba a acompañar y así fue en cada una de las circunstancias", sostuvo.

Scioli aseguró que Cristina "también es muy elogiosa de mi trabajo en Brasil". En cuanto al presidente Alberto Fernández, aclaró que hablaron "también de todo lo ocurrido con sinceridad y claridad". Además agradeció a la "militancia y dirigentes" que acompañaron su precandidatura presidencial.

"Les pido una renovada esperanza y compromiso. Lo advertí en 2015 y lo vuelvo a advertir ahora, y esta vez no quiero tener razón. Le pido a los trabajadores, pymes e industriales que vayan a votar en defensa propia. Es el mejor camino para el futuro del país", concluyó.