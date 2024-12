Rodolfo Aguiar apuntó contra la gestión de Javier Milei: "No estamos dispuestos a tolerar ni un despido más a fin de año"

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, no ocultó su enojo con la gestión del presidente Javier Milei y defendió los puestos de trabajo que están en peligro en diferentes sectores del Estado. "No estamos dispuestos a tolerar un solo despido a fin de año. Estas decisiones no solo afectan a las familias, sino que desmantelan políticas públicas esenciales", advirtió.